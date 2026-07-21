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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

İsrail, sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 12 kişiyi katletti

21 Temmuz 2026, Salı 21:02
İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'sı aynı aileden olmak üzere 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Filistinli aile katledildi.

Şehit edilenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarılırken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda sivil bir aracı hedef alan İsrail hava saldırısında 2 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Kamu Hizmetleri Hastanesi karşısındaki bir apartman dairesini hedef alması sonucu 3 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca Gazze kentinde bir eve düzenlenen İsrail hava saldırısında yaralanan bir Filistinli kadın öldü.

İsrail saldırısında Filistinli bir anne, 3 kızı ve bir oğlu şehit oldu

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail saldırısında Filistinli bir anne, 3 kızı ve bir oğlu öldü

Öldürülenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarılırken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Can kaybı 73 bin 293'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu katledilen 10 kişinin cenazesi ile 42 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1168 kişinin öldüğü, 3 bin 798 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 293'e, yaralı sayısının 173 bin 906'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

AA

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