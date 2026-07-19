Gazze yalnız bırakıldı

İsrail hapishanelerinde 31 yıl tutuklu kalan Osman Said, en çok Gazze’nin yalnız bırakılmasına şaşırdığını söyledi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 31 yıl tutuklu kalan Filistinli Osman Said, hapishaneden çıktıktan sonra kendisini tamamen farklı bir dünyanın içinde bulduğunu belirterek, İsrail saldırıları altındaki Gazze’yi dünyanın bu kadar yalnız bırakmasına üzüldüğünü ve şaşırdığını söyledi.

İçeri Bak İnisiyatifi tarafından düzenlenen medya bilgilendirme toplantısında konuşan Said, 20 yaşındayken Filistin’de tutuklandığını, 7 Ekim sonrası gerçekleşen esir takasıyla hapishaneden çıktığını söyledi. Said, “Hiç şüphesiz yeni bir dünyaya çıktım. Yeni değerlerin olduğu bir dünyaya çıktım. Farklı bir yaşta çıktım. Bütün bunlar insanda bir tür yabancılık hissi oluşturuyor.” dedi.

İNANCIM BANA GÜÇ VERDİ

Hapishanede en çok hissettiği mahrumiyetin özgürlüğün kendisi olduğunu dile getiren ve buna sabretmesini sağlayan en önemli unsurun davasına olan inancı olduğunu vurgulayan Said, “Her şeyin Allah’ın takdiri olduğuna inanıyorum. Kadere iman eden bir insanım. Benim kaderim de bu süre boyunca bu hapishanede bulunmaktı. Davamın haklı olduğuna inanıyordum. Her fedakârlığın ve her sabrın Allah tarafından ecir ve sevapla karşılık bulacağına olan inancım da bana bu süreçte güç verdi.” ifadelerini kullandı.

MESCİD-İ AKSA’YI ÇOK ÖZLEDİM

Hapishanede en çok özlediği şeylerden birinin Mescid-i Aksa olduğuna değinen Said, “Doğrusu biz, toplumsal davalara ve büyük meselelere bağlı olacak şekilde yetiştirildik. Mesela Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya gitmeyi özlerdim. Çocukken Ramazanın büyük bir kısmını Aksa’da geçirirdim. Bazen de dışarıda kalan arkadaşlarım direnişe katıldığında, onların yanında olup mücadele etmeyi isterdim.” dedi.

DÜNYANIN BİRAZ DAHA İYİ OLDUĞUNU SANIYORDUM

Dışarıdaki gelişmeleri hapishaneye yeni gelen arkadaşlarından dinlediğini fakat duymakla onları bizzat yaşamanın aynı olmadığını ifade eden Said, “Beni belki de en çok şaşırtan şey, Gazze’nin yaşadığı terk edilmişlik ve yalnız bırakılmışlık oldu. Ben dünyanın bundan biraz daha iyi olduğunu sanıyordum.” diye konuştu.