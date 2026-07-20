Orta Doğu’da gerilimi düşürün

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, “Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz” ifadesine yer verilerek, Orta Doğu’da tansiyonun derhal düşürülmesi ve istikrarsızlığı daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı. Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek, bölgeyi yeni şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyecek eylemlere karşı sükunet çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: “BAE, tüm tarafları saldırı eylemlerini derhal durdurmaya ve ivedilikle müzakere masasına geri dönmeye davet ediyor. BAE ayrıca, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanmasının öneminin altını çiziyor.” AA

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