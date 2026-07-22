Plansızlık üreticiyi de tüketiciyi de vuruyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yıllardır dile getirdiği üretim planlamasının sahada karşılığının bulunmadığını belirterek, patates ve soğanda yaşanan sıkıntıların bunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Gürer, üretim planlaması yapılmadığı için çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını, tüketicinin ise aynı ürünleri yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldığını ifade etti. Geçen yıl üreticinin para kazanamadığı için soğan ve patates üretimini azalttığını belirten Gürer, Niğde'de yaklaşık 200 bin ton patatesin çöp olduğunu hatırlattı. Üretimin piyasa ihtiyacına göre planlanmadığını vurgulayan Gürer, aracılar ve ithalatçıların kazandığı mevcut sistem yerine kamu eliyle alım garantisi ve etkin planlama uygulanması gerektiğini söyledi. Ankara - Mehmet Kara

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