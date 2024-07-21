Barack Obama da “Biden çekilsin” diyor

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da “Biden’ın şansının giderek azaldığını” bildirdi ve ABD Başkanı’nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi. Obama’nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti. BBC’ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, “Biden’ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu” düşündüğünü aktardı. Öte yandan BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News kanalının yer verdiği bir ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın, Joe Biden’ın beş puan önünde olduğu görülüyor.

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