Barış için dua çağrısı

Lübnanlı Müslüman ve Hıristiyanlar ülkelerinde ve Gazze'de barış için dua edecek.

CUMA HUTBESİNDE DUA

Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan: “Gelecek Cuma namazı hutbesini Filistin'de, Lübnan'da ve dünyanın her yerindeki mazlumlara destek olmak ve Allah'tan bu savaşın bitmesini istemek, Gazze halkına, Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde vefat edenlere dua edilmesi için tahsis ediyoruz.”

HIRİSTİYANLARA DAVET

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai: “Lübnan’ın ve bölgenin kaldıramayacağı savaşların sona ermesi ve barış için dua etmek çok önemli. Gelecek Pazar’ın Lübnan'ın güneyine ve Gazze'ye barışın gelmesi adına dua günü olması için tüm Hıristiyanlara çağrı yapıyoruz.”

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Müslüman ve Hristiyan ülkelerden Gazze için dua

Lübnan’da Müslümanlar ve Hristiyanlar cuma ve pazar günlerinde Lübnan’ın güneyinde ve Gazze Şeridi’nde barışın hakim olması için dua edecek.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ve Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, başkent Beyrut’un kuzeyindeki Bkerke bölgesinde yer alan Maruni Patrikhanesi Genel Merkezi’nde Hristiyan ve Müslüman din adamları ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rai, “Gelecek pazarın Lübnan’ın güneyi ve Gazze’ye barışın gelmesi adına dua günü olması için tüm Hristiyanlara çağrıda bulunuyoruz.” dedi. Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan: “Gelecek Cuma namazı hutbesini Filistin’de, Lübnan’da ve dünyanın her yerindeki mazlumlara destek olmak ve Allah’tan bu savaşın bitmesini istemek için Gazze halkına, Gazze’de ve Lübnan’ın güneyinde hayatını kaybedenlere dua edilmesi için tahsis ediyoruz” dedi.