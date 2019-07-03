"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Batı Şeria'da 15 Filistinli gözaltına alındı

03 Temmuz 2019, Çarşamba 11:05
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Etiketler: Batı Şeria, Filistin, gözaltı, İsrail
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin: Erdoğan’la sürekli temas halindeyiz

    Avrupa Parlamentosu'na İtalyan başkan

    Suudi Arabistan Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyardı

    Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

    Ruhani 7 Temmuz'dan sonra istedikleri kadar uranyum üreteceklerini söyledi

    Küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri

    Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu limon oldu

    Enflasyon artış gösterdi

    Libya'da Hafter güçleri göçmen kampına saldırdı: En az 40 ölü

    Dolar düşüşte

    Zamlar bunaltıyor

    İsrail'deki protestolarda 47 polis yaralandı

    Whatsapp sağlığa yararlı mı?

    Bütçe açığı, resmî hedefin 2 katı olacak

    Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli

    İsrail yangını körüklüyor

    1,5 milyon sığınmacıya yer yok

    Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının greviyle ilgili açıklama

    Rus araştırma gemisindeki yangında 14 denizci öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon dersleri
    Sebahattin YAŞAR

    Helâl dairesi ve düğünlerimiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Mahkûmlar karanlığa mahkûm olmasın
    Genel

    Zamlar bunaltıyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İki medeniyet iki kadın modeli
    Mustafa ORAL

    Hazret-i Hatice bütün kadınlara rehberdir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Partilerin, hükûmetlerin ömür müddeti
    Cevher İLHAN

    “S-400 yaptırımları” muamması
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân âyetlerinin tazeliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.