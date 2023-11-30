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30 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Batılı devletler insan hakları konusunda ders verme gücünü kaybetti

30 Kasım 2023, Perşembe 13:50
Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, "Eğer İsrail'e uçak gönderiyorsanız İsrail'in çok sayıda çocuk, kadın ve masum insanı öldürmesi için açık çek vermiş olursunuz." dedi.

Suriye'nin kuzeyine ilişkin çalışmalar yapan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, Batılı devletlerin İsrail'e destek çıkarak, insan hakları konusunda ders verme gücünü kaybettiğini belirterek "Eğer İsrail'e uçak gönderiyorsanız, İsrail'in çok sayıda çocuk, kadın ve masum insanı öldürmesi için açık çek vermiş olursunuz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla İstanbul'da düzenlenip sona eren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit'23) katılan Netjes, Gazze'de yaşananlar ve Suriye'nin kuzeyine ilişkin soruları yanıtladı.

Batı medyasında Gazze ve Suriye'nin kuzeyi konusunda çok fazla yanlış bilginin dolaşıma sokulduğunu belirten Netjes, özellikle Hollanda medyasının Filistin konusunda iyi bir iş çıkardığını ancak politikacılar için aynı şeyi söyleyemediğini kaydetti.

"Nazi Almanyası ile yaşadıklarımızdan sonra bunun tekrar yaşanması inanılmaz"

Birçoğu Gazze'de gönüllü bulunan gazetecilerin öldürülmesini "korkunç" olarak nitelendiren Netjes, bunların sadece cinayet değil, toplu katliam olduğunu ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Pek çok Yahudi ve İsraillinin de uluslararası alanda İsrail'in davranışlarını reddettiğine dikkati çeken Netjes, "Batı medyası genellikle (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu desteklerken pek çok Yahudi desteklemiyor. Bu bağlamda maskeler düşüyor, özellikle de politikacılar ve bazı medya mensuplarınınki... 1940-1945 yıllarında Avrupa'da Nazi Almanyası ile yaşadıklarımızdan sonra bunun tekrar yaşanması inanılmaz. Şimdi Batılı politikacılar temelde destekliyor ya da olanlar hakkında fazla ses çıkarmıyor. Maalesef İrlanda, Belçika, İspanya gibi birkaç ülke dışında inandırıcılıklarını kaybettiler. Hatta diğer insanlara, insan hakları konusunda ders verme güçlerini kaybettiler. Eğer İsrail'e uçak gönderiyorsanız, İsrail'in çok sayıda çocuk, kadın ve masum insanı öldürmesi için açık çek vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeyinde çoğunluk, kesinlikle PKK'yı istemiyor"

Netjes, Suriye'nin kuzeyindeki duruma da değinerek Batı medyasında daha önce hiçbir konuda sahadaki gerçeklerle yansıtılanlar arasında bu denli fark görmediğinin altını çizdi.

Batı medyasının en çok da Alman medyasının terör örgütü YPG'nin "demokrasi getirdiğini" iddia ettiğini belirten Netjes, "Sahada ise PKK çocukları ve küçükleri okullardan, evlerden kaçırıp Kandil'e götürüyordu, Arapları bile götürüyorlardı. Suriye'nin kuzeyindeki insanların çoğunluğu Arap. Örneğin Alman Tagesschau, çoğunluğu Arap olan Suriye'nin kuzeyinin tamamının Kürt olduğunu yazıyor." dedi.

Netjes, "Suriye'nin kuzeyinde çoğunluk kesinlikle PKK'yı istemiyor. Kürtler için hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorlar." diyerek insanların umutlarını kaybettiğini ve kaçtığını, ekonomik durumun çok kötü olduğunu ve bölgede temel hizmetlerin verilmediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı bölgelerde halkın terör örgütü PKK'ya hiç sempati duymadığına ancak konuşmaktan da korktuğuna işaret eden Netjes, buna karşın Batılı siyasetçilerin ve medyanın tam tersini göstermeye çalıştığını söyledi.

AA

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