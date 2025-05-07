TÜİK’e vatandaş tepkisi: Doğru söylemiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasına, vatandaşlar tepki gösterdi. Osmaniye’de bir vatandaş, “TÜİK yalan söylüyor, yüzde yüzü geçti. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum, dedi.

Başka bir vatandaş ise “Ürünleri düşük gösteriyor. Domates 45-50 lira kilosu toptan. Eriğin yanına yaklaşılmıyor. Çilek, muz hepsi arttı” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise “Hangi ürünlere göre açıkladığını ben bilmiyorum, bizim aldığımız ürünler yüzde 3’ten çok çok farklı her ay. Aylık aşağı yukarı 7-8 gibi farklı alıyoruz ürünleri biz. Yıllık yüzde 37 değil, yüzde 80’den aşağı değil enflasyon benim hesabıma göre, benim alışverişime göre” dedi. Osmaniye - Anka

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