TMSF’nin 770 şirketi var

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulup kayyım atanan ve yönetimleri iktidarın kontrolüne geçen özel şirket, holding, banka, finans kurumları, inşaat, tekstil, turizm, gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket sayısı 30 Nisan 2025 itibarıyla 770’e ulaştı.

El konulan işletmeler arasında hamburgerci, çerezci, reklamcı, gece kulüpleri, elektrik santralları da var. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla yürütülen Dilan Polat-Engin Polat operasyonları ardından bu isimlere ait DLN Güzellik ve Kozmetik, DP Güzellik ve Kozmetik Merkezleri zincirine bağlı İstanbul ve farklı illerdeki onlarca işletme TMSF’nin kayyım listesinde. El koyma ve kayyım atamaları sonrasında binlerce araçlık filosu bulunan çok sayıda araç kiralama şirketinin patronu olan TMSF, lojistik, deniz taşımacılığı, gemicilik, kargo faaliyetlerinde de oldukça kapsamlı şirketlerin sahibi konumunda. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.