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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Belarus'ta yeni anayasa hazırlığı

11 Şubat 2021, Perşembe 17:16
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni anayasa taslağını bu yıl içinde kamuoyunda tartışıp, gelecek yıl başında referanduma götüreceklerini bildirdi.

Başkent Minsk’te toplumun tüm kesimlerinden 2 bin 400’ü delege olmak toplam 2 bin 700 kişinin katılımı ile anayasa değişiklikleri dahil ülkenin sorunlarının ele alınacağı 6. Belarus Halk Meclisi toplantısı başladı.

Cumhuriyet Sarayı’nda yapılan ve yarın da sürecek toplantının açılışında konuşan Lukaşenko, Belarus’un hem devlet hem de halk olarak çok zor bir dönemden geçtiğini, dışardan şiddetli saldırıya uğradıklarını ifade etti. Lukaşenko, ülkesindeki renkli devrim girişimlerini hatırlatarak, Belarus’un "Rusya’ya yönelik saldırı için deneme tahtası" olarak kullanıldığını söyledi.

Batı’nın "demokrasi" sloganını kullanarak Belarus ekonomisini yıpratmak için yaptırım kararları aldığını ve baskı uyguladığını savunan Lukaşenko, "ABD’de Kongre binasının basılmasından sonra, Hollanda, Belçika, Fransa, Polonya ve Almanya’da göstericilerin sert bir şekilde dağıtılmasından sonra, insanların karantinaya hapsedilmesinden sonra kimsenin bize ne siyasi ne ahlaki ne de başka şekilde nasıl yaşayacağımızı ve devleti yöneteceğimizi söylemeye hakkı var." dedi.

Yeni anayasa çalışmalarının başlatılması için iki yıl önce talimat verdiğini hatırlatan Lukaşenko, iki anayasa taslağının hazır olduğunu, üçüncüsünün çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yeni anayasa tasarısının yıl içinde hazır olacağını, bu tasarının yıl içerisinde kamuoyunda tartışılacağını vurgulayan Lukaşenko, "2022 başında yeni anayasa tasarısını referanduma götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, iktidarda güç dağılımının yeniden yapılacağını, bu hususta çalışmalara başlandığını aktardı.

Belarus’un yönetim sisteminin "cumhurbaşkanlığı sistemi" olarak kalması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, kendisi görevden ayrılsa bile bu sistemin böyle olmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

Lukaşenko, "Anayasa reformundan yanayım. Bir yıl içinde diyalog platformlarında bunu, değişimin her adımını her yerde tartışacağız. Söyleyeceğim şeyi doğru anlayın; ülkemizde Lukaşenkosuz bile bir cumhurbaşkanlığı sistemi olmalıdır. Bugün değil ama yarın, öbür gün, gelecekte Lukaşenkosuz cumhurbaşkanlığı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra başkanlık binasına dayananların önüne elinde otomatik silahla çıkmasını “kahramanlık” olarak nitelendirmediğini söyleyen Lukaşenko, ancak kendisini kimsenin korkutamayacağını ifade etti. Lukaşenko, "Sadece kararlıydım. Tüm bunların neye yol açacağını biliyordum ve gördüm. Ülkemi kimseye vermem." diye konuştu.

AA

Etiketler: Belarus, anayasa, hazırlık
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