Belarus'taki protestolarda 442 kişi gözaltına alındı

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 442 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülke genelinde pazar günü 24 ayrı yerde izinsiz protesto düzenlendiğini, 20 binden fazla kişinin bu eylemlere katıldığını belirtti. Başkent Minsk’teki eylemlerde 18 bin kişinin toplandığı bilgisini paylaşan Çemodanova, güvenlik güçlerinin düzeni ve güvenliği sağlamak için gereken önlemleri aldığını bildirdi. Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 442 kişi gözaltına alındı. Bunların 266'sı Minsk'te bulunuyor. Mahkemeye çıkıncaya kadar 330 kişi gözaltında kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor. AA

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