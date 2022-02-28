"Belarus'un nükleer silaha sahip olması çok tehlikeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'ta dün yapılan anayasa değişikliği referandumunun, bu ülkeye nükleer ülke olma statüsü sağlayacağı için “çok tehlikeli” bulduklarını söyledi.

AB ülkelerinin savunma bakanları, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon Euro’luk askeri yardım bütçesi belirlemesinden sonra askeri yardımların koordinasyonu için bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Borrell, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus’daki gelişmelere de değindi.

Referandumu tanımadıklarını belirten Borrell, "Sahte referandum Belarus'a nükleer ülke olma statüsü sağlayacak. Bu çok tehlikeli. Belarus'un nükleer ülke olmasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu, Rusya'nın nükleer silahlarını Belarus'a koyması demektir. Bu çok tehlikeli bir yol." diye konuştu.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada Lukaşenko’nun anayasa referandumuyla gücünü daha da pekiştirmek için ek araçlar elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Belarus'ta anayasada değişiklik ve ilaveler yapılması için düzenlenen halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,16 evet oyu çıktı.

Anayasa değişikliki, Rusya ile daha güçlü askeri iş birliğinin yolunu açarak Belarus'un "tarafsız" olma durumunu değiştirecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı dönemde, anayasa değişikliği Belarus'un nükleer silahlara ev sahipliği yapmasına da olanak sağlayacak.