Belçika'da 3 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle vefat etti

Belçika'da 3 yaşında bir kız çocuğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünde (Sciensano) görevli Epidemiyolog Boudewijn Catry, haberi derin üzüntüyle bildirdiğini, bunun sadece bilim adamlarını değil tüm ebeveynlerini etkilediğini söyledi. Catry, 3 yaşındaki kız çocuğunun ölmesinin kimsenin Kovid-19'a karşı bağışıklığı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Virüsü göz ardı edemeyiz. Virüs hala bizimle ve buna göre yaşamalıyız." açıklamasında bulundu. Belçika'da mart ayında 12 yaşında bir kız çocuğu ve 18 yaşında bir genç kız da ölmüştü. Vakaların tekrar artmaya başladığı ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 64 bin 847'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde 9 bin 812 kişi öldü. AA

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