Belçika'da askerler sokaktan çekiliyor

Belçika'da terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezmeye başlayan askerlerin görev süresi bitiyor.

Belçika'da ve komşu ülkelerde terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezerek federal polise destek olan askerlerin görev süresinin eylül ayında sona ereceği belirtildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, zaman içinde sokaklardaki asker sayısının azaltıldığını anımsattı. MALİYETİ 200 MİLYON AVROYU GEÇTİ Goffin, Flaman bölgesindeki nükleer tesislerin dışında askerlerin sokaklarda ilave güvenlik sağlama görevinin eylül ayında sonlandırılması kararı alındığını açıkladı. Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 5 yılda Belçika hükümetine maliyetinin 200 milyon avroyu aştığı ifade ediliyor. AA

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