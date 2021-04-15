Bergusi başkan adayı

Fetih Hareketinden ihraç edilen Nasır el-Kudva, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi’nin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Mısır ziyaretinin ardından resmî temasları çerçevesinde Gazze’ye gelen Filistin’in efsane lideri Yasir Arafat’ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Kudva, Gazze’de basın toplantısı düzenledi. Bergusi’nin, İsrail işgal güçleri tarafından tutuklanmasının 20’nci yılı olduğunu hatırlatan Kudva, direnişin sembol ismi Bergusi’nin serbest bırakılarak Filistin devlet başkanı seçilmesini umduğunu dile getirdi. AA

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