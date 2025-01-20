Biden: Ateşkes için her iki tarafa da baskı yaptık

Görevini devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Biden, Gazze’de sağlanan anlaşmaya ilişkin ilişkin “Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı” dedi. Biden, bunu her iki tarafa da baskı yaparak sağladıklarını vurguladı.

Artı Gerçek’in haberine göre Biden sözlerine şöyle devam etti: “Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek.” Haber Merkezi

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