"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Biden ve Putin tutuklu değişimi ile ilgili görüşecek

29 Temmuz 2022, Cuma 20:00
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği tutuklu değişimi konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin şu anda planlanmadığını söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

 

ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u ABD'nin tutuklu değişimi konusunda yaptığı teklifi kabul etmeye çağırdığını belirtti.

Jean-Pierre, bu görüşmenin iki ülke ilişkilerinin eski haline döndüğü anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Başkan Biden'ın şu anda Putin'i arama gibi planı yok. Bu konu şu anda masada değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin Rusya'da tutuklu bulunan Britney Griner ve Paul Whelan'ı ülkesine geri döndürmenin öncelikleri olduğunu belirten Jean-Pierre, "Biz bu kişilerin haksız yere tutuklandığını düşünüyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner ve Whelan'ın iadesi için Moskova'ya "önemli bir teklif hazırladıklarını" ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Baklanı Sergei Lavrov ile görüşeceklerini söylemişti.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin Griner ve Whelan'a karşılık, ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u Rusya'ya iade etmeyi teklif ettiği öne sürülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Ukrayna'daki savaş uzayacak

    ABD: Rusya, BM Sözleşmesi'ni 'ateşe verdi'

    Milyonlar açlıkla imtihanda

    İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı

    Artık kavgadan bıkmadık mı?

    Akşener: Derin yoksulluk var

    Kırmızı alarm veren sağlık sistemimiz çökebilir

    Gurbetçiler dönüş yolunda: 'Dönüş her zaman hüzünlüdür'

    Körfez ülkelerinde dikkat çeken şiddetli yağışlar gözlemleniyor

    6 ayda 7 milyona yakın yabancı turist İstanbul'u ziyaret etti

    Zelenskiy: Tahıl taşıyacak ilk gemi yüklemesine başlandı

    Biden ve Putin tutuklu değişimi ile ilgili görüşecek

    Dış ticaret açığı ilk altı ayda %142,7 arttı

    Swap hariç net rezerv eksi 55 milyar dolar

    Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı

    Yurt geneline 'Eyyam-ı bahur' sıcakları uyarısı

    Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya

    TÜİK: İhracat yüzde 18.7, ithalat yüzde 39,7 arttı

    Marmara'dan çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adama en iyi cevap ekiple verilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı
    Cevher İLHAN

    Başarılar reise, fiyaskolar bürokratlara!
    Osman ZENGİN

    Elli senedir Yeni Asya’da yazmak
    Risale-i Nur'dan

    Bu âhirzaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol alacak
    Genel

    Artık kavgadan bıkmadık mı?
    Genel

    Milyonlar açlıkla imtihanda
    Ahmet BATTAL

    TBMM ve yürütmeye “boyun bükme”
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Gençlik Şurası’na hazırlanmalıyız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.