BioNTech'tan 'yeni uyarlanmış aşı' açıklaması

BioNTech, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

Dünya, Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor

Dünyada Omicron endişesi büyüyor Şirket, 26 Ekim’deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti. Bu verilerin söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı. AA

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