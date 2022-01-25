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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Birleşmiş Milletler: Suriye'nin kuzeybatısında yüzlerce çadır kar sebebiyle çöktü

25 Ocak 2022, Salı 02:59
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında 1000'e yakın çadırın yoğun kar yağışı yüzünden çöktüğünü ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dondurucu soğuklarda oldukça zor koşullarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İdlib'de şartlar daha da zorlaştı

 

Suriye Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesin çadırda kalan Suriyelilerin hayat koşullarını son derece zorlaştırdığına dikkati çekti.

Yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık 1000 çadırın çöktüğünü belirten Cutts, dondurucu hava koşullarının 250 bin Suriyeliyi etkilediğini söyledi.

İnsani yardım çalışanlarının, Suriyelileri çöken çadırların altından çıkardığını belirten Cutts, birçok Suriyelinin ise çadırlarındaki karı çıplak elleriyle temizlemeye çalıştığını ifade etti.

Kışlık ayakkabıları olmayan çocukların sandaletlerle kar ve buz üzerinde yürüdüğüne dikkati çeken Cutts, geçen sene Suriye için gereken 4 milyar dolar yardım fonunun sadece yüzde 45'ini toplayabildiklerini ve uluslararası toplumun yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

AA

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