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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

18 Şubat 2020, Salı 21:01
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden Guterres, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi. 

Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de yaşananlara da değinen Guterres, ateşkes çağrısında bulunarak, Türkiye, İran ve Rusya'nın siyasi çözüm bulması gerektiğine vurgu yaptı. 

Guterres, Libya'daki iç savaşa ilişkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiğini belirterek, "Libya'da kaç farklı ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

Etiketler: BM, koronavirüs, açıklama, risk
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