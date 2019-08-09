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BM: İdlib'den gelecek yeni göç dalgası Türkiye ve Avrupa'yı tehdit ediyor

09 Ağustos 2019, Cuma 10:15
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkesin sona ermesi nedeniyle yeni bir göç dalgasının Türkiye ve Avrupa'yı tehdit ettiğini söyledi.

Bölgede yeniden yaşanan şiddet olaylarının milyonlarca insanı tehdit ettiği ve yüz binlerce insanı evlerinden uzaklaştırabileceği konusunda uyarıda bulunan Moumtzis, "Bütün bunlar Türkiye’nin kapısında oluyor, bu yüzden Türkiye’ye yönelik bir tehditden söz edebiliriz. Çok sayıda insan kuzeye, yani Türkiye'ye doğru ilerliyor. Ve bu elbette Avrupa'nın geri kalanı için bir tehdit" diye konuştu.

Moumtzis, bölgede yaşanan saldırılarla ilgili "39 sağlık ocağı, 50 okul, su noktası, market, fırın ve çok sayıda sivil mahalle doğrudan isabet aldı." açıklamasını yaptı.

BM Danışmanı: Suriye'de ateşkesin sonlandırılması milyonlarca insanı tehdit ediyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in kıdemli insani kriz danışmanı Najat Rochdi ise Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayı sonlarından bu yana en az 500 kişinin hayatını kaybettiğininin altını çizerek ateşkesin sona ermesinin ardından milyonlarca sivilin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin "güvenli bölge" kurulması konusunda vardığı anlaşmaya da değinen BM Suriye Danışmanı, "İnsani aktörler, yıllarca süren askeri faaliyet, yer değiştirme, kuraklık ve sel olaylarına tanık olan bölgede ciddi insani sonuçlara yol açacak olası askeri müdahale önerilerinden büyük kaygı duyuyor" dedi.

Suriye Türkiye'yi suçlayarak ateşkesi sonlandırdı, iki köyün kontrolünü aldı

Suriye yönetimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ağustos ayı başında ilan ettiği "şartlı" ateşkesi Türkiye'yi şartlara uymamakla suçlayarak sonlandırdı ve İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde bazı noktaları havadan bombaladı.

Suriye ordusu ateşkesin sona erdiğini ilan etmesinden bu yana ilerlemeye devam etti ve Hama bölgesinde iki köyün kontrolünü muhaliflerden geri aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun son iki günde bölgede temmuz ayından beri en büyük ilerlemeyi kaydettiğini açıkladı.

Ceyşu’l İzze: Kaybettiğimiz yerleri geri almak imkansız değil

Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren muhalif güçlerden biri olan Ceyşu’l İzze'nin komutanı Mustafa Bakur "Burada şu anki durum çok zor. Kaybettiğimiz köyleri geri almak imkansız değil, bunun üzerine çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, İdlib, Türkiye, Avrupa, BM
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