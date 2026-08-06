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6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

'489 ekmeği kim çaldı?'

06 Ağustos 2026, Perşembe
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 200 liralık banknotun alım gücündeki düşüşe dikkati çekti.

Emeklinin sofrasından 21 ekmek daha eksildi

 

Durmaz, 200 liralık banknotun 2009 yılında tedavüle girdiğinde yaklaşık 500 ekmek satın alabildiğini, bugün ise aynı banknotla yalnızca 11 ekmek alınabildiğini belirterek, “Soruyorum, soframızdan 489 ekmeği kim çaldı? Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin cebindeki para neden hala her geçen gün eriyor?” diye konuştu.

Banknotun üzerinde yazan değerin değişmediğini ancak alım gücünün büyük ölçüde azaldığını söyleyen Durmaz, yanlış ekonomi politikaları, yüksek enflasyon ve adaletsiz düzen sebebiyle vatandaşın alın terinin değersizleştiğini öne sürdü. Vatandaşın enflasyonu günlük yaşamda hissettiğini ifade eden Durmaz, “Vatandaşımız enflasyonu bakkalın önünde, marketin kasasında ekmeğini bölerken yaşıyor” dedi.

AA

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