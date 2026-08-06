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6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Çerçeve yasa Meclis’te... Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var

06 Ağustos 2026, Perşembe 01:16
Terörü sona erdirmeyi hedef alan çerçeve yasa teklifi TBMM gündemine geldi. Uzmanlar Türkiye’nin yasalardan ziyade gerçek anlamda demokratikleşmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyorlar.

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İktidar kanadı, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” başlıklı çerçeve yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunmadan önce muhalefet partilerine yönelik bilgilendirme turu yaptı. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti, CHP, Yeni Yol Partisi Grubu, İYİ Parti TBMM Grubu’nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, Terörsüz Türkiye kapsamındaki “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin ele alındığı öğrenildi.

Hukuk reformları gerekiyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, AKP ve MHP gruplarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Türkiye’de gerçek anlamda demokratikleşme sağlanmadan hazırlanacak kanunların sorunlara çözüm olamayacağı belirtilerek, samimî hukuk reformları yapılması istendi.

‘Adalet’ şartı

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin içeriğine ilişkin genel bilgi aldıklarını ancak üzerinde çalışabilecekleri somut bir metnin kendilerine sunulmadığını söyledi. Emir şunları söyledi: “‘Çerçeve terör yasasını getirelim ama diğer yanıyla demokratikleşme bir kenarda kalsın, adalet bir kenarda kalsın, kayyum uygulamaları aynen devam etsin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaya devam etsinler, onlar birilerini bir şekilde siyasete sokmaya çalışırken veya affetmeye çalışırken aynı zamanda seçilmiş belediye başkanları tutukluluk adı altında fiilen cezaevinde tutulmaya devam edilsin’ elbette ki bu bütün vicdanları kanatacaktır. Biz ilk gün durduğumuz yerdeyiz.”

Haber Merkezi

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