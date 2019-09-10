BM önünde Keşmir protestosu

Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletindeki kısıtlamalar ve insan hakları ihlÂlleri İsviçre’nin Cenevre şehrinde protesto edildi.

Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletindeki kısıtlamalar ve insan hakları ihlâlleri İsviçre’nin Cenevre şehrinde protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silâhlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli’nin bulunduğu meydandaki gösteriye uluslar arası insan hakları savunucuları katıldı. Gösterinin organizatörlerinden Keşmir Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Altaf Hüseyin Wani, Keşmir’in 72 yıldır Hindistan işgali altında olduğunu hatırlatarak, haftalardır Keşmir’de iletişimin kesildiğini ve bölgenin dünyayla bağlantısının koptuğunu ifade etti. Bazı uluslar arası organizasyonların Keşmir’de “soykırım” yaşandığına dair uyarılarda bulunduğuna işaret eden Wani, “Hindistan’ın Keşmir’de yüz binlerce askerî birliği bulunuyor ve Keşmir halkının dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlar.” dedi. Wani, BM Güvenlik Konseyi’nin de karar alarak Keşmir halkının kendi geleceğini belirlemesine öncülük etmesi çağrısında bulundu.

“Bu zulmü durdurun“

Bachelet’in, BM Cenevre Ofisi’nde başlayan İnsan Hakları Konseyi’nin (İHK) 42’nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, Keşmir’deki kısıtlama ve uygulamalar sebebiyle Hindistan’a tepki göstermesinin cesaret verici olduğunu vurgulayan Wani, “Fakat şunu düşünmek zorundayız. Bu açıklama Hindistan’ı etkileyecek mi? Hindistan hükümeti baskı hissedecek mi? Hindistan hükümeti çok kibirli.” diye konuştu.Öte yandan Göstericiler, “Keşmir’deki zulmü durdurun”, “İnsan hakları ihlâllerini durdurun” ve “Lütfen Keşmir’deki çocukları kurtarmak için bize yardım edin” yazılı pankartlar taşıdı, Hindistan’ın Keşmir’den çekilmesi yönünde sloganlar attı.