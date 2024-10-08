BM raportörlerinden dünyaya çağrı: Gazze için hesap sorulsun

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de yaşananlar için “hesap sorulması” çağrısında bulundu. BM raportörleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların birinci yılında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bir yıldır yaşanan kayıplar, acı ve uluslararası hukukun açıkça hiçe sayılmasının ardından şiddetin sona ermesi ve hesap sorulması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Bölgede artan şiddetin ciddi insani krizlere de neden olduğu vurgulanan açıklamada, çatışmanın ağır insani maliyetinin yanı sıra hesap verebilirliğin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, “İsrail, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını tahrip etti ve Gazze’de güvenli bir yer bırakmadı.” denildi. AA

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