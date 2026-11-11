Trump’tan seçim bahanesi

Trump, Truth Social hesabından, ABD seçimlerinde kullanılan elektronik oy makinelerine yönelik eleştirilerini paylaştı.

“Bu seçimin dürüst olduğuna gerçekten inanan var mı?” sorusunu yönelten Trump, ABD seçim sisteminde kullanılan elektronik makinelerin “seçmenden çok daha önemli” hale geldiğini kaydetti. Trump, anketlerin “bu kadar yanılmış olamayacağını” ifade ettiği paylaşımında, “Erken oy kullanma sürecindeki bazı toplu girişler o kadar büyüktü ki, kaç kişi oy vermeye giderse gitsin, kazanmak imkansızdı.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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