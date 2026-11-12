ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”

ABD'li Senatör Brian Schatz, binlerce Filistinliyi etkileyen ölümcül sel felaketinin ardından Gazze'ye acil yardım malzemelerinin girmesine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Bölgedeki herkesin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Senatör, "Gazze'de kış daha yeni başlıyor ve acil önlem alınmazsa durum daha da kötüye gidecek. İsrail hükümeti, kurtarma ekipmanlarının, inşaat malzemelerinin ve kışlık malzemelerin Gazze'ye girişine derhal izin vermelidir." ifadesini kullandı. İsrail hükümetinin müdahalesini "yetersiz" olarak nitelendiren Gazze Barış Kurulu'nun açıklamalarına da atıf yapan Schatz, "her türlü gecikmenin bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği" uyarısında bulundu. AA

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