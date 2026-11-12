‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?

Türkiye’de şans oyunlarından elde edilmesi beklenen vergi gelirleri ile bağımlılıkla mücadele için ayrılan kaynak arasındaki uçurum TBMM gündemine taşındı.

Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2027 yılında şans oyunlarından 104 milyar lira vergi geliri öngörülmesine karşılık Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinde bağımlılıkla mücadeleye yalnızca 73,1 milyon lira ayrılmasını eleştirdi. İki tutar arasında yaklaşık 1423 kat fark bulunuyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, şans oyunlarından 2027 yılında yaklaşık 104 milyar lira vergi geliri öngörüldüğünü, Bakanlığın bağımlılıkla mücadele için 2026’da ayırdığı ödeneğin ise 73,1 milyon lira olduğunu söyledi. Geçen yıl 59,5 milyon lira olan ödeneğin yüzde 22 artışla bu düzeye çıkarıldığını belirten Akay, “Bir tarafta şans oyunlarından 104 milyar liralık vergi geliri, diğer tarafta bağımlılıkla mücadele için ayrılan yalnızca 73,1 milyon lira” dedi. Diğer bakanlıkların bağımlılıkla mücadele kapsamında ayırdığı kaynakları da incelediğini belirten Akay, bu tutarın yaklaşık 17 milyar lira olduğunu söyledi. Ancak kaynakların hangi projelerde kullanıldığının ve yürütülen çalışmaların ne tür sonuçlar verdiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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