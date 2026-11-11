ABD-Los Angeles'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 kişi öldü

ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtinde metro girişi yakınında aracın sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Los Angeles Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde SUV tipi bir aracın, North Hollywood semtindeki metro istasyonu yakınındaki kalabalığa daldığı bildirildi. Açıklamada, en az 6 yayaya çarpan aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre 3 kişinin olay yerinde öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Los Angeles Polis Departmanı Müdürü Warner Castillo, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, 60'lı yaşlardaki araç sürücüsünün olay esnasında herhangi bir maddenin etkisi altında olup olmadığına ilişkin gerekli testleri yaptıklarını bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. AA

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