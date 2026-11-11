"Arakanlı mültecilerin dönüşü için sorumluluk alın"

Bangladeş yönetimi, ülkede barınan 1,5 milyondan fazla Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecinin Myanmar'a güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönebilmesi için küresel güçlere diplomatik baskı çağrısında bulundu.

Bangladeş İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, başkent Dakka'da Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Kelley E. Currie ile bir araya geldi. Görüşmede, mülteci krizinin ulaştığı boyutlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

"Bangladeş ekonomisi üzerinde ağır bir yük"

Ülkesinde fiilen 1,5 milyondan fazla Arakanlı mültecinin yaşadığını hatırlatan Bakan Ahmed, bu durumun Bangladeş ekonomisi üzerinde artık taşınması zor, ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Ahmed, Arakanlıların ana vatanlarına "güvenli, gönüllü ve onurlu" bir biçimde dönebilmeleri için somut çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel aktörlere "Eş güdüm" çağrısı

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'daki "Arakanlı soykırımı" davasında 19 Kasım'da açıklayacağı kritik karara işaret eden Ahmed, kararın ardından uluslararası toplumun sorumlu bir rol üstlenmesini istedi.

Bakan Ahmed, sürecin hızlanması için şu küresel aktörlerden Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB)'nin eş güdüm içinde hareket ederek Myanmar yönetimine diplomatik baskı kurması gerektiğini belirtti:

BM: "Elverişli ortam oluşturmaya çalışıyoruz"

Görüşmede söz alan BM Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Kelley E. Currie ise Arakanlılara yönelik süregelen insan hakları ihlallerine dikkat çekti. BM ve küresel ortaklarının, mültecilerin geri dönüşü için "elverişli bir ortam" hazırlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Currie, Arakanlıların Myanmar'da vatandaşlık ve temel haklarına kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade etti.