Netanyahu, “her gün” arıyor

FInancIal Times (FT) gazetesinin Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray içinde ve dışında İran’la savaşı istemeyen kesimlerin Netanyahu’nun söz konusu baskısını boşa çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Netanyahu’nun Trump’ı her gün telefonla arayarak İran’a yeni saldırılar başlatması yönünde baskı yaptığını belirten kaynak, “Beyaz Saray içindeki ve dışındaki İran’la savaş istemeyen kesimler ise bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Gazeteye konuşan kaynak, bölgedeki ülkelerin liderlerinin de Trump’tan “gerilimi tırmandırmamasını ve diplomasiye öncelik vermesini” istediğini söyledi. AA

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