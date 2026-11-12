İş cinayetlerini kim durduracak?

HABAŞ’taki kaza başta olmak üzere işçi ölümlerinin araştırılması ve yeni kazaların önlenmesi için verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Denetimsizliğe tepki

Yeni Yol Partisi’nin, İzmir Aliağa HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen kaza ve benzer üretim tesislerindeki ölümlü kazaların kök nedenlerinin belirlenmesi, alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye’de durum vahim

Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye’nin iş cinayetlerinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kasap, “OECD ortalamasında Avrupa’da seyreden ölüm oranı, 100 bin çalışanda 11,5’lerde seyreden ölüm oranı Türkiye’de, Avrupa Birliği ülkelerinde 100 bin çalışanda 2 ve altında; bir tek Fransa’da yüzde 4, onda da tek sebebi yolda gerçekleşen kazaları da meslek ölümü, iş kazası ölümü olarak değerlendirdikleri için ama Türkiye’deki durum gerçekten vahim. Neden vahim? İş güvenliği ve iş sağlığı elemanları maaşlarını patrondan alıyorlar. Eğer ki iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları aynı yapı denetim mekanizmasında olduğu gibi patron tarafından değil, bir havuzdan istihdam edilir, oradan seçilirse bu cinayetler daha da azalacaktır, sayı asgariye inecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık da, denetim de yok

Aliağa’da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 18 işçinin can vermesiyle sonuçlanan patlama Şişli’de protesto edildi. Eylemde yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “İş cinayetlerinin ardından soruşturma başlatmak, birkaç kişiyi gözaltına almak, açıklamalar yapmak işçilerin hayatını geri getirebilir mi? HABAŞ’ta son on yılda 11 işçi can verirken Bakanlık neredeydi? Bu fabrika kaç kez denetlendi? Geçmişte yaşanan patlamalardan sonra hangi yaptırımlar uygulandı? İşçilerin can güvenliği için hangi önlemler alındı?” soruları yöneltildi. Eylemde konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da AK Parti iktidarı döneminde 3 bini kadın, bini çocuk olmak üzere 36 bin işçinin öldüğünü belirterek “Bu ne kaderdir, ne fıtrattır” dedi.

İstanbul-Anka

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Avrupa’da birinci dünyada üçüncüyüz

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını belirterek, yaşanan ihmallere dikkati çekti.

Öztunç, “Türkiye’de 2024 yılında bin 905 işçi iş cinayetine kurban gitti. 2025’te bin 944, 2026’da ise şimdiye kadar bin 736 kişi hayatını kaybetti. 2013 ile 2023 yılları arasında 16 bin işçi iş cinayetine kurban gitmiş. Bu rakam çok büyük bir rakam, bir ilçe 16 bin, bir ilçe iş cinayetine kurban gitmiş. Siyaset kurumunun hiç sorumluluğu yok mu? Siyaset kurumu bu işleri çözmek için yok mu? Siyaset kurumunun görevi bu cinayetleri engellemektir, sorunu çözmektir ama maalesef çözülemiyor” dedi.

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Daha kaç kişi ölecek?

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise, demir çelik fabrikasındaki patlamaya işaret ederek, “Her iş cinayetinde, yaşanan her işçi ölümünde aynı senaryoyu görmekten bıktık, artık bu tabloyu görmek istemiyoruz” diye konuştu. “Bu ülkede daha kaç işçi ölecek?” sorusunu soran Ayan, “Son iki yılda 2 bin işçi katledilmiş bu ülkede. Neden? Çünkü bu ülkede işçinin canı, alınacak önlemden daha ucuz. Neden patronlara hesap soran tek bir kamu denetçisi yok?” dedi.

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İşçi hem geçim derdinde, hem ölüm tehlikesinde

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de İzmir Aliağa’daki demir çelik fabrikasındaki patlamaya işaret ederek, bu facianın göz göre göre geldiğini ileri sürdü. “Bu memlekette işçiler sadece geçim sıkıntısı yaşamıyor, aynı zamanda ölüyor, ve bunu siz oluşturdunuz. 3 haftada 3 iş cinayeti olmuş, 20 insan ölmüş, hastanede yaralılar var. Bu Meclis’in görevi sadece ölen işçilerin ardından başsağlığı dilemek değil bir sonraki iş cinayeti önlemektir. Getirdiğiniz yayın yasağı bunun duyulmasını engelleyecek mi sanıyorsunuz?” diye sordu.