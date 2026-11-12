Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım

YouTube kanalında yayınlanan Ekonomi Masası programında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Fatih Özatay, 2008 küresel finans krizinin ardından Türkiye’de BDDK, TCMB, SPK ve Finansal İstikrar Komitesi gibi uluslararası standartlarda bir kurumsal yapının oluşturulduğunu hatırlatarak buna rağmen yaşanan fon krizinin sistemik açıkları ortaya koyduğunu vurguladı.

Enflasyon tahminlerinin çok sık değişmesinin piyasa ve vatandaş nezdindeki beklenti yönetimini olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Özatay, uzmanların dahi takip etmekte zorlandığı bir hedef yapısının, ücret ve fiyat pazarlıklarında rehber alınmasının güçleştiğine dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede ‘ilacın yanlış yerde aranmaması gerektiğini’ vurgulayan Prof. Dr. Özatay, çözümün sadece TCMB politikalarında değil; hızlı ve adil çalışan yargı sistemi, TÜİK’in özerk yapısı, İhale Kanunu, İmar Yasası ve yeşil dönüşüm odaklı sanayi politikaları gibi yapısal adımlarda olduğunu belirtti. Haber Merkezi

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