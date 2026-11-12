İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Eylül ayında sanayi üretimindeki artışın birkaç sektörde yoğunlaştığını, bu kalemler çıkarıldığında üretimin gerileyeceğini belirtti.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2,6 arttı. Aktaş’ın değerlendirmesine göre diğer ulaşım araçları, bilgisayar-elektronik-optik ürünler ve motorlu kara taşıtları imalatı bu artışa toplam 2,8 puan katkı sağladı. Son beş yılda sanayi üretimindeki yıllık ortalama artış ise yüzde 2,2’de kaldı. Aktaş, “Bu oranın Türkiye için yeterli olup olmadığını tartışmaya açmak bile gereksiz olur.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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