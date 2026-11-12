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12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Netanyahu’da büyük panik

12 Kasım 2026, Perşembe 02:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, Netanyahu’nun iktidarı kaybetme, muhalefet sıralarına düşme ve resmî protokol ayrıcalıklarından mahrum kalma düşüncesiyle panik içinde yaşadığını belirtti.

İsrail’deki 103 FM radyosuna açıklamalarda bulunan Hefetz, “Netanyahu’nun iktidarı kaybetmekten korktuğunu ve yaşadığı bu panik halinin, aldığı kararlarda temel faktör olduğunu” kaydetti. Netanyahu’nun başbakanlık koltuğundan inip muhalefet sıralarına düşmesinin onun hayatında büyük bir değişiklik olduğunu kaydeden Hefetz, “Evinde işler onun için hiç de kolay olmayacak.” ifadesini kullandı.

AA

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