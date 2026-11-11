İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı. Yarın öğle saatlerinde başlayacak olumsuz hava şartlarının cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, ilde bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta ve zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarından itibaren şiddetini artıracağı bildirildi. Fırtına Cuma günü zirve yapacak Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre rüzgarın günlere göre beklenen seyri şu şekilde olacak: Yarın öğle saatlerinden itibaren: Rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Cuma sabah saatlerinden itibaren: Fırtınanın şiddetini daha da artırarak kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Fırtınanın şiddetini daha da artırarak kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Cumartesi akşam saatleri: Etkisini gün boyu sürdürecek olan fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren şehri terk etmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlara "Tedbirli olun" çağrısı Valilik, fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Açıklamada; özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. AA

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