Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor

Karar yazarı Elif Çakır, Karar’daki “Ortada fon sorunu yok fon vurguncuları örgütü var” başlıklı dünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Kasım’daki açıklamasında soruşturmayı “fon sorunu” ve “fon meselesi” diye nitelendirmesine tepki gösterdi.

Çakır, yaşananların fonların işleyişine ilişkin bir mesele olmadığını, vatandaşların parasının hedef alındığı organize bir yapılanma iddiası bulunduğunu savundu. Çakır, “Denetim mekanizmalarını felç edilmesi imkanını sağlayan bir hükümet sistemi var. Dolayısıyla bu krizin asıl müsebbibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. SPK’nın harekete geçememesinin nedeni CB sistemidir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in elini kolunu bağlayan, hareket ettirmeyen CB sistemidir. Denge denetim mekanizmalarını güçlendiren bir hükümet sistemi olsaydı, bakanları siyasî teknisyen düzeyine düşürmeyen bilakis güçlendiren, liyakat ehliyet ilkesini sümen altı etmeyen bir hükümet sistemi olsaydı bugün denetim mekanizmalarını böylesine devre dışı bırakacak bir çete oluşamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu fon vurgununun gerçekte bir hükümet sistemi sorunu olduğunu, bütün bu bürokratları kendisinin atadığını biliyor. İşte bu yüzden “fon vurgunu”, “suç örgütü” diyemiyor.” diye yazdı. Haber Merkezi

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