Fon faturası millete kesildi

Fon skandalı sonrası Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım’ın Emlak Katılım’a devri için gerekli onaylar tamamlanırken, uzmanlar kamuya yüklenecek maliyetin açıklanmamasına tepki gösterdi.

Sermaye piyasalarında büyük yankı uyandıran fon skandalının ardından gündeme gelen şirket devirlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, 10 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin paylarının devralınmasına yönelik resmî onay süreçlerinin tamamlandığını bildirdi. Banka, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerekli izin ve onayların verildiğini açıkladı. Açıklamada devir işlemlerinin fiilî tamamlanma tarihi ve satın alma bedeline dair ayrıntılara yer verilmezken, ekonomi uzmanları karara ve oluşan mâlî yüke sert tepki gösterdi.

“Enkaz kamuya yıkılıyor”

Süreci “Enkaz kamuya yıkılıyor” sözleriyle değerlendiren ekonomist İnan Mutlu, Emlak Katılım’ın devralma izinlerini aldığını ancak bu işlemin kamuya getireceği mâlî yük hakkında hiçbir bilgi verilmediğini vurguladı.

“Yağma devam ediyor”

Öte yandan KAP duyurusunun şeffaflıktan uzak olduğunu belirten iktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim’in 48 milyar liralık yükümlülüğü bulunduğunu ve bu tutarın Emlak Katılım Bankası’nın sermayesinin 8 katına ulaştığına dikkat çekti. Kapusuz; kamu bankasının üstleneceği zararın boyutunu, Birevim’in 19 milyar liralık tasarruf fon havuzunun akıbetini ve TERA üzerinden gerçekleştirilen 3 milyar lotluk hisse devrinin mâlî detaylarını sorgulayarak “Yağma devam ediyor” ifadelerini kullandı.