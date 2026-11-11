Cidde’de Hac hazırlıkları masaya yatırıldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde’de düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı" devam ediyor. Has hazırlıklarının masaya yatırıldığı fuarda konuşan HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, gelecek yıl Türkiye'den toplam 84 bin 942 kişinin hac ibadeti için Suudi Arabistan’a geleceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ev sahipliğinde Cidde şehrindeki Jeddah Superdome’da düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı" , son gününde sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla sürüyor. Etkinlikte hac organizasyonu yetkilileri ile kamu kurumları, konaklama, ulaşım ve yemek hizmeti sunan firmalar bir araya gelerek gelecek sezonun hazırlıklarını değerlendiriyor. "Tedarik süreçleri için saha görüşmeleri yapıyoruz" Fuara katılan Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin , gelecek yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla Türkiye'den toplam 84 bin 942 kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geleceğini belirtti. Hizmet ve tedarik süreçlerini yerinde incelemek amacıyla çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Transfer şirketleri, yemek firmaları ve saha hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Hazırlıkların büyük bölümünü tamamladık. Henüz sonuçlanmayan bazı işlemlere ilişkin etkinlik süresince güncel bilgiler alarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz." Şahin ayrıca, dernek personelinin de ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlenen eğitim programlarına katıldığını sözlerine ekledi. Türk Hacılara ulaşım, konaklama ve Arafat hizmetleri Fuar kapsamında hizmet sunan uluslararası firmaların temsilcileri de Türk hacı adaylarına yönelik hazırlıklarını paylaştı: 50 yıllık ulaşım tecrübesi: Yaklaşık 50 yıldır sektörde faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli transfer firmasının yetkilisi Muhammed Daş , Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda firmaya hizmet verdiklerini söyledi. Daş, karşılama ve uğurlamanın yanı sıra Mekke-Medine arası transferler ve şehir içi ziyaretler için ulaşım sağladıklarını kaydetti.

Yaklaşık 50 yıldır sektörde faaliyet gösteren Suudi Arabistan merkezli transfer firmasının yetkilisi Muhammed Daş , Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda firmaya hizmet verdiklerini söyledi. Daş, karşılama ve uğurlamanın yanı sıra Mekke-Medine arası transferler ve şehir içi ziyaretler için ulaşım sağladıklarını kaydetti. 124 bin hacıya kapsamlı hizmet: Aralarında Türk hacıların da bulunduğu yaklaşık 124 bin hacıya hizmet verdiklerini belirten Suudi Arabistan merkezli Hacı Hizmetleri Şirketi yetkilisi Fouad Abdelaziz Fakeerh , "Konaklama, yemek, ulaşım ve Arafat'ta çadır hizmeti sunuyoruz." dedi. Fakeerh, 2027 sezonunda hacıların çok daha iyi hizmetlerden yararlanacağını ifade etti.

Aralarında Türk hacıların da bulunduğu yaklaşık 124 bin hacıya hizmet verdiklerini belirten Suudi Arabistan merkezli Hacı Hizmetleri Şirketi yetkilisi Fouad Abdelaziz Fakeerh , "Konaklama, yemek, ulaşım ve Arafat'ta çadır hizmeti sunuyoruz." dedi. Fakeerh, 2027 sezonunda hacıların çok daha iyi hizmetlerden yararlanacağını ifade etti. Mekke ve Medine'de 34 otel: Suudi Arabistan ve Ürdün ortaklığındaki otel firmasının İstanbul ofisi yetkilisi Gökhan Taşdelen , Mekke ve Medine’de bünyelerinde bulunan 34 otelle hac ve umre şirketlerine konaklama imkanı sunduklarını belirtti. Taşdelen, fuardaki temel amaçlarının otellerini tanıtmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ve Ürdün ortaklığındaki otel firmasının İstanbul ofisi yetkilisi Gökhan Taşdelen , Mekke ve Medine’de bünyelerinde bulunan 34 otelle hac ve umre şirketlerine konaklama imkanı sunduklarını belirtti. Taşdelen, fuardaki temel amaçlarının otellerini tanıtmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek olduğunu aktardı. Ekonomik konaklama seçenekleri: Otel ve yemek hizmeti sunan bir diğer Suudi Arabistan merkezli firmanın pazarlama müdürü Ebufiras Selahaddin ise Türk hacılara 4 ve 5 yıldızlı otellerin yanı sıra ekonomik konaklama alternatifleri de sunduklarını dile getirdi. AA

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