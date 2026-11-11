ABD’nin Müslüman Senatörü Sayed’den Bakan Hegseth’e: "İran Savaşını Kötü Yönettin"

ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i İran'la yürütülen savaşı kötü yönetmekle suçlayarak istifaya çağırdı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü olarak tarihe geçen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.

CNN kanalında Kaitlan Collins'in programına konuk olan Abdul el-Sayed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dış politika ve askeri operasyonlardaki yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"Ne yapmaya çalıştığını kimse anlayabilmiş değil"

Hegseth'in İran ile yürütülen savaşı kötü yönettiğini ve sorumluluklarını yerine getiremediğini ifade eden Sayed, canlı yayında Bakan'a şu sözlerle seslendi: "Şu anda Pete Hegseth olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Neden hala bu işi yapıyorsun? Bu işte çok kötüsün. Sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. Savaşı kötü yönettin ve ne yapmaya çalıştığını kimse anlayabilmiş değil."

Hegseth'in her gün yeni bir "kültür savaşı" başlatmaktan söz ettiğini ve hukuka aykırı bir savaş yürüttüğünü savunan Sayed, Bakan'ın derhal istifa etmesi çağrısında bulundu.

Başkan Trump'a dikkat çeken sağlık tavsiyesi

Programda ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Sayed, ülkedeki ulusal sağlık sigortası sistemi olarak bilinen "Herkes için Medicare" (Medicare-for-All) programına Trump'ın isminin verilmesini teklif etti.

Kameralara dönerek Başkan Trump'a hitap eden Sayed, şunları kaydetti: "Donald, eğer izliyorsan, buna senin adını verebiliriz. Bir şeylerin üzerine kendi ismini koymayı sevdiğini biliyorum. Böylece, Amerika'da herkese sağlık güvencesi sağlama sözünü nihayet yerine getirebilirsin. Yani, eğer yapmak istersen, teklif masada."

Sunucu Kaitlan Collins'in bu teklifte ciddi olup olmadığını sorması üzerine Sayed, "Kesinlikle ciddiyim. Adının ne olduğu umurumda değil. Tek istediğim, bu ülkedeki insanların sağlık hizmetine erişebilmesi." cevabını verdi.

Hegseth hakkındaki azil girişimi engellenmişti

Savunma Bakanı Pete Hegseth, son dönemde Kongre'de de sert eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik bir önergeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Massie tarafından hazırlanan önergede Hegseth'e yöneltilen başlıca suçlamalar şunlardı:

Kongreden izin almadan İran'a karşı savaş yürütmek,

Sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmek,

Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki askeri operasyonlarda yetki aşımı ve sivil kayıplara yol açmak,

Askeri denetim ve ifade özgürlüğü konularında olumsuz tutum sergilemek.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden azil girişimi, ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 204'e karşı 211 oyla kabul edilen engelleme kararıyla durdurulmuştu.