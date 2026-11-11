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11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İran'dan ABD ve İsrail’e sert uyarı!

11 Kasım 2026, Çarşamba 14:04
İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ülkesine yönelik her türlü tehdide doğrudan askeri operasyonla karşılık verileceğini, ABD ve İsrail'in yapacağı yeni bir hesap hatasının çok daha ağır darbelere yol açacağını söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran düzeninin varlığını tehdit eden her noktanın başlatacakları askeri operasyonların doğrudan hedefi olacağını açıkladı. Abdullahi, ABD ve İsrail'in yapacağı yeni bir hesap hatasının çok daha ağır darbelere yol açacağını savundu.

İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre Tümgeneral Ali Abdullahi, İran füze programının kurucusu kabul edilen Tümgeneral Hasan Tahrani Mukaddem’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi’ye hitaben kaleme alınan mesajda, hava kuvvetlerinin stratejik önemine dikkat çekildi.

"ABD'nin gelişmiş sistemlerini felç ettik"

Bölgedeki gerilime ve askeri kapasiteye değinen Abdullahi, İran’ın güvenliğine ve düzenine yönelik tehditlere karşı tavizsiz bir karşılık verileceğini vurguladı.

Abdullahi mesajında şu ifadelere yer verdi: "İran düzeninin varlığını tehdit eden her nokta, başlatacağımız operasyonların doğrudan hedefi olacaktır. ABD’nin gelişmiş sistemlerini felç ettik."

"Önceki saldırılar sadece başlangıçtı"

Açıklamasında doğrudan ABD ve İsrail yönetimlerini uyaran İranlı komutan, geçmişte yaşanan çatışmaların ve saldırıların "sadece hikayenin başlangıcı" olduğunu öne sürdü.

Karşı tarafın yapacağı muhtemel bir yeni "hesap hatasının" çok daha büyük darbeler almalarına sebep olacağını iddia eden Abdullahi, bu uyarıların blöf olmadığını ve İran Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu operasyonları gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu belirtti.

AA

Etiketler: İran, Ali Abdullahi, ABD, İsrail, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları, Hasan Tahrani Mukaddem
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