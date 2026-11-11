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11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Denetimsizliğe tepki

11 Kasım 2026, Çarşamba 03:17
İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 17 kişinin can vermesinin ardından siyasetçiler ve sendikalar, iş güvenliği denetimlerinin önemine dikkat çekerek sorumluların hesap vermesini istedi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada en az 17 kişi can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Olayda can kaybı artıyor.

KASK’tan tepki: Hiçbir gerekçe insan hayatından daha değerli değildir

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK), İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hiçbir ekonomik gerekçe, üretim hedefi veya maliyet hesabı insan hayatından daha değerli değildir. Çalışanların güvenli şartlarda görev yapması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması, varsa ihmal ve sorumlulukların ortaya çıkarılması ve benzer faciaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanması zorunludur. Emekçinin yaşama hakkı, her türlü ekonomik çıkarın üzerindedir.”

Yavuzyılmaz’dan HABAŞ’taki patlamaya tepki: Denetimsizlik cana mâl olmaya devam ediyor

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen ve en az 17 işçinin can verdiği patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Aliağa HABAŞ’ta, 21 Ekim’de 55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan, 5 Kasım’da ise 20 yaşındaki taşeron işçi Eyüp Eğinli iş cinayetine kurban gidiyor. Bu can kayıplarının ardından sadece dört gün sonra 17 işçi kardeşimiz daha canından oluyor. Vefat eden işçilerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 17 işçi kardeşimizin canına kıyan bu düzen, denetimsizlikle emekçilerin canını almaya devam ediyor. Kardeşinin acısıyla fabrika önünde canına kıymaya çalışan yurttaşımızın feryadı, bu iktidarın kapkaranlık tablosunun ta kendisidir!”

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Fabrika önünde kendini ateşe verdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde 17 işçinin can verdiği fabrika patlamasının ardından bölgede bir dehşet daha yaşandı. Facianın meydana geldiği fabrikanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahsın patlamada ölen işçilerden birinin kardeşi olduğu öğrenildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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6 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve dört savcı görevlendirildiğini duyurdu. Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ise adlî ön rapora göre altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

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