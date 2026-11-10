İspanya'da sırt çantasında patlayıcı infilak etti! Ölü ve yaralılar var!

İspanya'nın Asturias bölgesindeki Oviedo şehrinde, şüpheli bir sırt çantasının apartmandan çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada 1 polis memuru can verdi, 1 polis ise ağır yaralandı.

İspanya’nın kuzeyindeki Asturias bölgesine bağlı Oviedo şehrinde, bir apartmandaki silahlı çatışmanın ardından bulunan şüpheli sırt çantası bomba imha ekiplerince dışarı çıkarılırken patladı. Olayda 1 Ulusal Polis memuru can verirken, 1 polis memuru ise ağır yaralandı. Yetkililer, olayda henüz bir terör saldırısı şüphesi bulunmadığını açıkladı.

Apartmandaki tartışma silahlı çatışmaya döndü

Oviedo'daki bir apartmanda yerel saatle 07.30 civarında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında 17 yaşındaki bir genç kız yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tahliye sırasında şiddetli patlama

Çatışmanın ardından binada şüpheli bir sırt çantası bulan polis ekipleri, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Apartman sakinlerini korumak amacıyla çantayı bina dışına çıkarma kararı alan ekipler, tahliye esnasında patlamayla karşı karşıya kaldı.

Meydana gelen şiddetli patlamada 1 polis memuru olay yerinde can verdi. 1 polis memuru bir bacağını kaybederek ağır yaralandı.

Silahlı ve patlayıcılı şüpheli her yerde aranıyor

Polis kaynakları, şiddet eğilimli ve sabıkalı olduğu bilinen şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığını duyurdu. Saldırganın yakalanması için Oviedo ve tüm Asturias bölgesindeki giriş-çıkışlarda özel kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, firari şüphelinin silahlı olduğu ve yanında daha fazla patlayıcı taşıma ihtimali bulunduğu konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Pedro Sanchez'den taziye mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada tüm ulusa başsağlığı diledi. Sanchez mesajında şu ifadelere yer verdi: "Oviedo'da bir Ulusal Polis memurunun ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ailesinin ve meslektaşlarının acısını kelimelerle hafifletmek mümkün değil. Onlara en derin taziyelerimi sunuyorum ve ağır yaralanan memura yürekten destek veriyorum. Özveriniz ve cesaretiniz tüm ulusun minnettarlığını hak ediyor."