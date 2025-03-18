BM Yemen için de endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Husilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, açıklamasında, “ABD’nin Yemen’de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği ve ölüm ve yaralanmaların olduğu bildirilen saldırıları kaygıyla karşılıyoruz. Husilerin Kızıldeniz’deki gemileri hedef alan saldırılarına devam etme tehditlerinden de endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yemen’de İran destekli Husiler, ABD’nin başkent Sana’ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53’e yükseldiğini duyurdu.

Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9’u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

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ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirdi. Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.

Hegseth, “Husiler, ‘gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız’ dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek” ifadesini kullandı. ABD’nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Hegseth, “İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur” şeklinde uyarıda bulundu.