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6 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

TCMB, yüksek faizle devam edecek

06 Mayıs 2025, Salı 08:43
Merkez Bankası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na operasyon sonrası finansal piyasalarda yaşanan sarsıntıya karşı önlemlerine devam ediyor.

Merkez Bankası havlu atıyor

 

Döviz talebinin durmaması nedeniyle politika faizinde yaptığı artırım sonrasında Merkez Bankası makroihtiyati önlemler açıkladı. Ek önlemlerle 19 Mart sonrası hızla eriyen döviz rezervlerini artırmayı hedefleyen Merkez Bankası’nın önümüzdeki birkaç ay yüksek politika faiziyle devam etmesi bekleniyor.

Ekonomi’nin haberine göre, 19 Mart’tan bu yana swap hariç net rezervlerdeki kayıp 49 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi

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