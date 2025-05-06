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6 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Filistin’de birlik için ilk adım

06 Mayıs 2025, Salı 09:00
FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğe son vermek için “ulusal diyalog komitesi” kurulduğunu bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Filistin yönetimine ait “Filistin’in Sesi Radyosu”ndan açıklamalarda bulundu. Ahmed, FKÖ’nün son gelişmeler ışığında iki komite kurduğunu belirtti. Ahmed, kurulan ilk komitenin “Filistin halkına karşı yürütülen soykırımcı savaşı sona erdirmek için uluslararası desteği harekete geçirmek ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) maddî destek sağlamak için çalışacağını” söyledi.

Bölünmenin sona ermesi için çalışacak

FKÖ’nün kurduğu ikinci komitenin “bölünmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir ulusal diyalog başlatmayı” hedeflediğini ifade eden Ahmed, komitenin Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona erdirilmesi için çalışacağını dile getirdi.

AA

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