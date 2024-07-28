Bölgeyi felakete sürükler

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin öldüğü roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, kurbanların arasında çocukların da olduğu Mecdel Şems saldırısı kınandı; "sivillerin her daim korunması gerektiği" vurgulandı. *** Hizbullah Golan’ı vurdu Hizbullah Hareketi, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde yer alan 3 askeri hedefe, saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Kfarkilla beldesine yönelik saldırıya misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in kuzeyinde Golan Tepeleri’nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17’si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı. AA

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