Borrell: Ukrayna konusunda Rusya'ya net sinyal göndereceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantısında Rusya'ya Ukrayna konusunda net sinyal göndereceklerini söyledi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının girişinde basına açıklamalarda bulunan Borrell, yılın son dışişleri bakanları toplantısında gündemin yoğun olduğunu söyledi. Borrell, "Konulardan birincisi ve kesinlikle en önemlisi, Rusya'nın birliklerini yığdığı Ukrayna sınırındaki durum." dedi. "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlık durumunda, bunun Rusya için yüksek bir maliyeti olduğuna dair net bir sinyal göndereceklerini" ifade eden Borrell, öte yandan, Rusya ile böyle bir krizi engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı. AA

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