Bosna Hersek'teki camiye çirkin saldırı

Bosna Hersek'te, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı şehirdeki tarihi Çarşı Camisi'nin camları kırıldı, duvarlarına zarar verildi.

Bosna Hersek'in kuzeyinde bulunan ve Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Bosanska Dubica şehrindeki tarihi Çarşı Camisi'ne yönelik saldırıda caminin camları kırıldı, duvarlarına zarar verildi.

Bosanska Dubica'da 17. yüzyılda inşa edilen ve Bosna'daki savaşta yıkıldıktan sonra 2003 yılında yenilenerek tekrar ibadete açılan camiye yönelik saldırı, şehirdeki Müslüman Boşnakların tepkisini çekti.

Bugün 2 bin civarında Müslüman bulunan şehrin başimamı Safet Beganovic, saldırı ile ilgili yerel makamların bilgilendirildiğini ifade ederek, saldırganların cami sokağında bulunan banklara da zarar verdiğini kaydetti.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan açıklamada ise şehirdeki tarihi caminin geçen yıl da benzer bir saldırıya maruz kaldığı hatırlatıldı.

Şehrin Sırp Belediye Başkanı Radenko Reljic ise saldırıyı kınadığını belirterek, camideki tüm hasarın belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Bosanska Dubica'da, 2013 yılındaki son nüfus sayımına göre 18 bin civarında Sırp, 2 bin civarında ise Boşnak yaşıyor. Şehirde az sayıda Hırvat da ikamet ediyor.